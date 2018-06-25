На Гоа запретили делать селфи

В Индии спасатели запретили путешественникам фотографировать себя на пляжах штата Гоа.
Причиной стали случаи, когда люди хотели делать селфи в волнах, падали в воду и тонули, передает NDTV.
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На пляжах будут установлены таблички "селфи запрещено". Таблички будут содержать телефоны спасательных служб Гоа и перечень других запретов, действующих в штате.
В начале июня в Гоа начался сезон муссонов, который продлится до конца сентября. В связи с плохой погодой туристам рекомендуется вообще не заходить в море, поэтому на всех пляжах установлены красные флаги.
Отметим, ранее в Днепре в ресторане "Старгород" погибла девушка, пытаясь сделать селфи.