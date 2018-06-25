Миллиардер Билл Гейтс инвестировал миллионы в создание комаров-убийц

Американский миллиардер Билл Гейтс инвестировал $4 миллиона в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц.



Об этом пишет The Sun.



Отмечается, новый вид комаров будет безвреден для человека, и выводить он будет только самцов. Людей кусают только самки. После спаривания насекомые будут погибать.

Данный вид насекомых нужен для борьбы с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек по всей планете.



Комары считаются переносчиками малярии. Новый вид комаров будет уничтожать своих сородичей при помощи спаривания.



Очень важно то, что в процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который взрослым комарам не позволит дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.



Проектом по выводу генно-модифицированных комаров занимается фирма Oxitec.

Ранее Билл Гейтс вложил более 40 млн долларов в проект по созданию "идеальной коровы", которая сможет давать в четыре раза больше молока, чем нынешние особи.