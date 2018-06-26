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Видео В Южной Корее в аэропорту столкнулись два самолета

<span class="label red">Видео</span> В Южной Корее в аэропорту столкнулись два самолета
Фото: Скриншот

На момент аварии в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров

26.06.18 70
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Два самолета авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись в аэропорту южнокорейского города Кимпхо. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает агентство Yonhap

Отмечается, что самолет Korean Air задел хвостом крыло авиалайнера Asiana Airlines. Оба воздушных судна получили повреждения. На момент столкновения в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров.



Самолет Asiana Airlines планировал лететь в столицу КНР Пекин, у лайнера Korean Air был  рейс в Осаку.

Предположительно, инцидент произошел из-за плохой видимости, так как в Кимпхо идет сильный дождь. Погода привела к задержке вылета нескольких рейсов.

Напомним, вечером 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время посадки в аэропорту Жуляны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав на несколько часов работу аэропорта. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта назвали несколько вероятных причин аварии: погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность. На выяснение всех обстоятельств инцидента уйдет од одного до трех месяцев.

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