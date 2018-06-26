В Амстердаме машина врезалась в редакцию газеты и загорелась

В Нидерландах здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf врезался фургон и загорелся.

Об сообщает сайт газеты.

Авария произошла около 4 утра по местному времени. Полиция говорит о целенаправленном нападении, передает ЛlГА.net. Белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров.

Водитель фургона с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивает полиция. В здании разбито множество окон, но жертв нет. По предварительной информации, в помещении находилась только охрана.

Перед зданием установлены бетонные ящики с цветами, а потому протаранить фасад мог только тот,"кто действительно этого хотел", считают в редакции.

"Все указывает на то, что это была направленная ​​атака. Мы не дадим себя запугать", - заявил главный редактор издания Паул Янсен, назвав нападение шокирующим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аварии под Киевом загорелся автомобиль с беременной женщиной

Напомним, в Киеве на улице академика Заболотного произошло ДТП, в результате которого загорелись несколько автомобилей.