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Главная » Мир » В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид

В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид

В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид
Фото: Weibo

Полиция начала расследование

26.06.18 904
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В китайской провинции Ганьсу толпа зевак, собравшаяся поглазеть на девушку на крыше, уговорила ее прыгнуть.

Об этом сообщает The Global Times.

19-летняя Ли несколько часов сидела на козырьке здания. Несколько десятков человек, собравшиеся внизу, принялись выказывать недовольство, что она никак не решается на прыжок.

"Секундное дело, а ты все никак не соберешься!", - говорили они.

Многие снимали процесс на видео, и их раздражало, что Ли ничего не делает. Спасатели прибыли на место поздно и не смогли ее спасти. Когда девушка прыгнула, толпа отреагировала одобрительным гулом.

Отец Ли рассказал, что она страдала депрессией и переживала из-за домогательств со стороны учителя в средней школе с 2016 года. Учителя по имени Ву понизили в должности, но Ли с тех пор несколько раз пыталась покончить с собой.

Полиция задержала нескольких человек, которые особенно активно уговаривали Ли прыгнуть. 

Напомним, украинский режиссер Кантер снял свой суицид на видео. Расследование ведет Бахмачский отдел полиции в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

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