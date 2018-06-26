В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид

В китайской провинции Ганьсу толпа зевак, собравшаяся поглазеть на девушку на крыше, уговорила ее прыгнуть.

Об этом сообщает The Global Times.

19-летняя Ли несколько часов сидела на козырьке здания. Несколько десятков человек, собравшиеся внизу, принялись выказывать недовольство, что она никак не решается на прыжок.

"Секундное дело, а ты все никак не соберешься!", - говорили они.

Многие снимали процесс на видео, и их раздражало, что Ли ничего не делает. Спасатели прибыли на место поздно и не смогли ее спасти. Когда девушка прыгнула, толпа отреагировала одобрительным гулом.

Отец Ли рассказал, что она страдала депрессией и переживала из-за домогательств со стороны учителя в средней школе с 2016 года. Учителя по имени Ву понизили в должности, но Ли с тех пор несколько раз пыталась покончить с собой.

Полиция задержала нескольких человек, которые особенно активно уговаривали Ли прыгнуть.

Напомним, украинский режиссер Кантер снял свой суицид на видео. Расследование ведет Бахмачский отдел полиции в Черниговской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".