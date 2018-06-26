Экс-генсека НАТО не пустили в США

Вашингтон не дал право на безвизовый въезд в США бывшему генсеку НАТО и экс-верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Хавьеру Солане.

Причина в том, что Солана — гражданин Испании, и жители этой страны имеют право находиться в США в течение 90 дней без визы. Но они должны проходить регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. Запрос Соланы был отклонен, пишет РБК.

Система ESTA автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали Иран, Сирию, Ирак, Судан, Ливию, Сомали или Йемен.

По мнению Соланы, причина отказа заключается в том, что ранее он посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Роухани.

"Некоторые люди должны ездить, чтобы поддерживать переговорный процесс", — объяснил он.

В качестве представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана посещал Иран в 2015 году, чтобы участвовать в переговорах по ядерной сделке — соглашению, согласно которому Тегеран брал на себя обязательство ограничить ядерную программу и поставить ее под международный контроль в обмен на отмену санкций со стороны стран Запада. Кроме того, он посещал Иран во время инаугурации президента Хасана Роухани.

Напомним, Украина открывает визовые центры в восьми городах России.