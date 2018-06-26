В аэропортах США будут дополнительно проверять ручную кладь

Администрация транспортной безопасности США специальным распоряжением потребовала от международных аэропортов своей страны проводить дополнительную проверку ручной клади пассажиров.
Как сообщает businesstraveller.com, новшество вступает в действие с с 30 июня.
Помимо прочего, в аэропортах теперь внимательнее будут присматриваться к порошкообразным веществам в емкостях, объем которых превышает 350 млп, которые пассажир планирует взять в салон самолета.
Речь идет, в частности, о косметической пудре, специях и спортивном питании. Емкости с ними теперь будут дополнительно сканироваться в интроскопах. Если сотрудникам службы безопасности что-то не понравится, эти емкости запретят проносить на борт.
Напомним, Варшава запретила ночные взлеты и посадки лайнеров в своем аэропорту.