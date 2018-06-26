В Дании подсчитали, сколько выиграет бюджет от увеличения числа велосипедистов

В том случае, если все датчане будут ездить на велосипеде хотя бы на 10% больше, чем сейчас, это приведет к экономии 267 тысяч дней больничных.

Такие подсчеты сделала консалтинговая фирма Incentive по заказу Конфедерации датской промышленности в рамках исследования влияния велосипедов на экономику и здоровье нации.

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Кроме того, если в Дании станут на 10% больше пользоваться велосипедами, экономика страны будет ежегодно получать дополнительные значительные средства.

Напомним, развитая велосипедная инфраструктура может предотвратить до 10 тысяч смертей в год. Исследование было проведено на базе 167 европейских городов.