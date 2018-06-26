Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Дании подсчитали, сколько выиграет бюджет от увеличения числа велосипедистов

В Дании подсчитали, сколько выиграет бюджет от увеличения числа велосипедистов

В Дании подсчитали, сколько выиграет бюджет от увеличения числа велосипедистов

Исследование заказала Конфедерация датской промышленности

26.06.18 94
100

В том случае, если все датчане будут ездить на велосипеде хотя бы на 10% больше, чем сейчас, это приведет к экономии 267 тысяч дней больничных.

Такие подсчеты сделала консалтинговая фирма Incentive по заказу Конфедерации датской промышленности в рамках исследования влияния велосипедов на экономику и здоровье нации.

Кроме того, если в Дании станут на 10% больше пользоваться велосипедами, экономика страны будет ежегодно получать дополнительные значительные средства. 

Напомним, развитая велосипедная инфраструктура может предотвратить до 10 тысяч смертей в год. Исследование было проведено на базе 167 европейских городов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Как малому и среднему бизнесу в Украине выйти за пределы страныКитай снизил инвестиции в США на 92%США обвинили Китай в "экономической агрессии"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3905
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58006
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5485
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7323
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21727
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11853
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2283
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18261
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3616
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8380
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5609 / 9852
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 3979 / 4224
  3. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3650 / 4113
  4. Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500 1955 / 1980
  5. Россия - в нокауте на чемпионате мира 1897 / 2147
  6. В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид 1763 / 1871
  7. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1730 / 1946
  8. Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО 1576 / 1794
  9. СБУ проверит Mercedes жены Гройсмана, - СМИ 1549 / 1632
  10. В Киеве маршрутки устроили гонки, выпала пассажирка 1401 / 1535
  1. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 19 / 4224
  2. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 13 / 1227
  3. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 11 / 14678
  4. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 8 / 3905
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 6 / 9852
  6. Россия - в нокауте на чемпионате мира 5 / 2147
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 588
  8. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 284
  9. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 4 / 4577
  10. Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством 3 / 718
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.