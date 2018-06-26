Елизавета II согласилась на Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit.
Об этом во время заседания Палаты представителей Великобритании сообщил спикер Джон Беркоу, передает Reuters.
"Я должен сообщить Палате представителей, что, согласно Акту о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт о выходе из Европейского Союза 2018", - заявил Беркоу.
Напомним, нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза. на А на прошлой неделе закон о Brexit приняли обе палаты британского парламента.