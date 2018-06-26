Harley-Davidson размахивает белым флагом, - Трамп

Harley-Davidsonофициально заявила, что планирует перенести часть производства мотоциклов, предназначенных для еврорынка, в страны Евросоюза.
Как пишет Bloomberg, из-за новых пошлин, продукция Harley-Davidson на европейском рынке подорожает в среднем на 2,2 тысячи долларов.
Свой шаг компания объясняет повышением пошлин, о котором власти ЕС объявили 20 июня. (Таким образом, Брюссель отреагировал на решение Дональда Трампа повысить пошлины на импортные сталь и алюминий. Ред.).
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В свою очередь президент США, комментируя планы Harley-Davidson заявил, что эта компания стала первой, которая "размахивает белым флагом".
"Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в Евросоюзе, который нанес нам большой урон в торговле, на 151 миллиард долларов", — написал Трамп в твиттере.
Напомним, Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод.