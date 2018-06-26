Президент Македонии наложил вето на переименование страны

Президент Республики Македония Георге Иванов наложил вето на законопроект о переименовании страны в Республику Северная Македония, который ранее был принят парламентом. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Иванов заявил, что соглашение с Грецией о переименовании, нарушает македонскую конституцию.

"Соглашение ставит Македонию в подчиненное положение другой стране, а именно Греции", - отметил президент.

Однако, как отмечает издания, македонский парламент, скорее всего, сможет преодолеть вето президента. Также премьер-министр страны Зоран Заев пригрозил Иванову импичментом, если он не поддержит сделку. Однако для этого Заеву нужна помощь оппозиции, которая неоднократно высказывалась против переименования страны.

Напомним, со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.