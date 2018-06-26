Власти Нидерландов запретили носить паранджу в общественных местах

Запрещены в том числе шлемы и лыжные маски

Сенат Нидерландов одобрил запрет одежды, закрывающей лиц, в таких зданиях, как школы, правительственные учреждения и больницы.

Об этом сообщает Reuters.

Нижняя палата парламента одобрила запрет еще в 2016 году после попыток ввести полный запрет паранджи и другой одежды, закрывающей лицо.

Новый закон запрещает всю одежду, закрывающую лицо, в том числе шлемы и лыжные маски, в общественных местах, но не на улице. Нарушителям закона будет грозить штраф.

Критики документа утверждают, что он направлен именно против мусульманской одежды.

Запрет на ношение паранджи уже действует в Бельгии, Франции, Дании и Испании.

Напомним, в Нидерландах оппозиционная правая "Партия свободы" объявила конкурс карикатур на пророка Мухаммеда.