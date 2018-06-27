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Главная » Мир » Осенью 2018 года в США в продажу может поступить первое лекарство на основе марихуаны

Осенью 2018 года в США в продажу может поступить первое лекарство на основе марихуаны

Осенью 2018 года в США в продажу может поступить первое лекарство на основе марихуаны
Фото: fdlx.com

Препарат Epidiolex разработан для лечения двух тяжелых форм эпилепсии 

27.06.18 43
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило применение лекарственного препарата на основе одного из каннабиноидов, содержащихся в марихуане. Препарат Epidiolex сокращает число приступов при двух редких и тяжелых формах эпилепсии. Об этом пишет Naked Science.  

В основе препарата Epidiolex — каннабидиол (CBD), один из компонентов конопли. В отличие от тетрагидроканнабинола (THC), каннабидиол не обладает психоактивными свойствами. Препарат выполнен в виде сиропа со вкусом клубники, принимать его нужно дважды в день.

Epidiolex разработан для лечения двух тяжелых форм эпилепсии — синдрома Драве и синдрома Леннокса — Гасто. Оба заболевания встречаются редко и сопровождаются различными типами приступов судорог и потери сознания. При этом многие современные антиэпилептические лекарства неэффективны при этих болезнях, поэтому ученые ведут поиск новых препаратов.

Исследования последних лет показали: пациенты, принимавшие CBD, реже сталкивались с приступами. Эксперты FDA проанализировали результаты трех рандомизированных плацебо-контролируемых исследований применения различных препаратов на основе CBD у пациентов с тяжелыми формами эпилепсии. В тестах участвовали 516 человек с синдромами Драве и Леннокса — Гасто. Epidiolex заметно снижал число приступов, наиболее частыми побочными эффектами оказались сонливость и снижение аппетита. Препарат разрешили применять в терапии детей в возрасте от двух лет.

По словам представителей компании, производящей Epidiolex, препарат может появиться в продаже в США осенью 2018 года. Европейские эксперты в области здравоохранения также могут разрешить применение лекарства при тяжелых формах эпилепсии — окончательное решение примут весной 2019-го.

Напомним, Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. 

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