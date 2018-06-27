США потребует от всех прекратить импорт нефти из Ирана

Вашингтон готов вводить санкции против тех, кто откажется

США намерены изолировать иранские финансовые потоки. Официальный Вашингтон потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана с 4 ноября.

Об этом заявил во вторник во время телефонного брифинга в Вашингтоне високопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Укринформ.

"Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе", - сказал дипломат.

По его словам, американская сторона готова ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. С этой целью проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых Соединенные Штаты разъясняют свою позицию.

Ранее Фокус сообщал, что США угрожают Ирану "самыми жесткими санкциями в истории". Это, мол, лучший способ препятствовать распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке.