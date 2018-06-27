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США потребует от всех прекратить импорт нефти из Ирана

США потребует от всех прекратить импорт нефти из Ирана
test3.neftegaz.ru

Вашингтон готов вводить санкции против тех, кто откажется

27.06.18 144
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США намерены изолировать иранские финансовые потоки. Официальный Вашингтон потребует от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить ее импорт из Ирана с 4 ноября. 

Об этом заявил во вторник во время телефонного брифинга в Вашингтоне високопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Укринформ.

"Мы собираемся изолировать иранские финансовые потоки и намерены привлечь внимание к тотальной пагубной активности Ирана в регионе", - сказал дипломат.

По его словам, американская сторона готова ввести санкции после указанной даты против международных компаний, если они будут финансировать иранский режим. С этой целью проводятся переговоры с зарубежными странами, во время которых Соединенные Штаты разъясняют свою позицию.

Ранее Фокус сообщал, что США угрожают Ирану "самыми жесткими санкциями в истории". Это, мол, лучший способ препятствовать распространению ядерного оружия на Ближнем Востоке.

 

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