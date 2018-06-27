Процесс вступления Турции в ЕС заморожен

Приостановлены и переговоры по укреплению таможенного союза с Европой

После победы Реджепа Тайипа Эрдогана приостановлены переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза.

Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, обнародованном во вторник, 26 июня, в Люксембурге, передает Корреспондент.

Кроме того, прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства. Переговоры фактически зашли в тупик, отмечается в документе.

Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, – это заключенная с ней Евросоюзом сделка по беженцам. Согласно достигнутым договоренностям, ЕС уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро. Средства среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции.

Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил предложения о привилегированном партнерстве с ЕС, настаивая на полном членстве в союзе.