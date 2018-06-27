В июле можно будет наблюдать самое длинное в ХХI веке лунное затмение

В восточном полушарии Земли в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в ХХI веке. Об этом сообщает EarthSky.



Фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты, при этом частичное затмение, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа и 55 минут.



Затмение будет длится так долго, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра, которая также даст Луне "кровавый" красноватый блеск.

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Полнолуние июля состоится одновременно с его апогеем Луны, то есть, когда она находится в высшей точке лунной орбиты. Поэтому это будет "самая маленькая" полная Луна (поскольку будет находиться в максимально отдаленной точке по отношению к Земле) и самое длинное лунное затмение, потому что из-за "маленького" размера Луна будет дольше проходить через тень Земли.



По данным астрономов, затмение начнется в 21.24 по киевскому времени. В 22.30 Луна полностью зайдет в тень земли и станет красной. Пик затмения произойдет в 23.22, а в 00.13 затмение завершится.

Напомним, 25 февраля стало известно, что на Луне нашли достаточно воды для колонизации. Американские исследователи выяснили, что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Если вода легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород.