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Главная » Мир » США будут 20 лет продавать сжиженный газ Польше

США будут 20 лет продавать сжиженный газ Польше

США будут 20 лет продавать сжиженный газ Польше
Фото из открытых источников

Закупки американского газа позволят полякам диверсифицировать источники поставок

27.06.18 305
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Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG подписала в США соглашение на 20  лет с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о поставках сжиженного газа (СПГ) в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба польской компании в среду, 27 июня.

Отмечается, что с 2023 года поляки будут получать ежегодно 2 млн тонн СПГ, который после регазификации составит около 5,5 млрд кубометров газа. Поставки газа будут вестись с СПГ-терминала в городе Порт-Артур в Техасе.

В компании PGNiG отметили, что закупки американского газа позволят Польше диверсифицировать источники поставок, после того как в 2022 году закончится контракт с Россией. Также PGNiG сможет перепродавать американский газ.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара.

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