США будут 20 лет продавать сжиженный газ Польше

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG подписала в США соглашение на 20 лет с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о поставках сжиженного газа (СПГ) в Польшу.



Об этом сообщила пресс-служба польской компании в среду, 27 июня.



Отмечается, что с 2023 года поляки будут получать ежегодно 2 млн тонн СПГ, который после регазификации составит около 5,5 млрд кубометров газа. Поставки газа будут вестись с СПГ-терминала в городе Порт-Артур в Техасе.

В компании PGNiG отметили, что закупки американского газа позволят Польше диверсифицировать источники поставок, после того как в 2022 году закончится контракт с Россией. Также PGNiG сможет перепродавать американский газ.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара.