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Фото В России откопали останки гигантского динозавра

<span class="label red">Фото</span> В России откопали останки гигантского динозавра
Фото: N+1

Находка может помочь в восстановлении картины гибели динозавров в этом регионе

27.06.18 159
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В России сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили останки динозавра — предположительно, зауропода — во время палеонтологических раскопок возле деревни Шестаково на севере Кузбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает Популярная механика.

"На глубине около трех метров в меловых отложениях обнаружен фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Предположительно, она принадлежит зауроподу — огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей, их длина достигала 30 и более метров. Не исключено, что кость может принадлежать крупному хищному динозавру", — сказали в музее.

Особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских — от 12 до 15 особей.

"Это может говорить о том, что они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах", — пояснил начальник экспедиционного отряда Дмитрий Слободин.

Кость в в диаметре имеет около 17 см. В этом месте ученые еще ни разу не находили останки такого размера.

За 60 лет в этом регионе были найдены останки различных древних животных — от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка — полные скелеты "ящеров-попугаев" — пситтакозавров сибирских (длина тела до 2,5 метра), обитавших здесь около 130 млн лет назад. 

Напомним, в 2017 году канадские палеонтологи выявили новый род оперенных динозавров — Albertaventaor (Альбертавентор). Ученые провели анализ останков и выяснили, что динозавр был покрыт перьями, ходил на двух ногах, весил приблизительно 60 кг, а в высоту достигал двух метров. Также палеонтологи предполагают, что у динозавра было смешанное питание, состоящие из мяса и растений.

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