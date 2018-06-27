Находка может помочь в восстановлении картины гибели динозавров в этом регионе

В России сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили останки динозавра — предположительно, зауропода — во время палеонтологических раскопок возле деревни Шестаково на севере Кузбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает Популярная механика.

"На глубине около трех метров в меловых отложениях обнаружен фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Предположительно, она принадлежит зауроподу — огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей, их длина достигала 30 и более метров. Не исключено, что кость может принадлежать крупному хищному динозавру", — сказали в музее.

Особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских — от 12 до 15 особей.

"Это может говорить о том, что они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах", — пояснил начальник экспедиционного отряда Дмитрий Слободин.

Кость в в диаметре имеет около 17 см. В этом месте ученые еще ни разу не находили останки такого размера.

За 60 лет в этом регионе были найдены останки различных древних животных — от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка — полные скелеты "ящеров-попугаев" — пситтакозавров сибирских (длина тела до 2,5 метра), обитавших здесь около 130 млн лет назад.

Напомним, в 2017 году канадские палеонтологи выявили новый род оперенных динозавров — Albertaventaor (Альбертавентор). Ученые провели анализ останков и выяснили, что динозавр был покрыт перьями, ходил на двух ногах, весил приблизительно 60 кг, а в высоту достигал двух метров. Также палеонтологи предполагают, что у динозавра было смешанное питание, состоящие из мяса и растений.