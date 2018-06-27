Дания намерена задержать строительство "Северного потока - 2"

Копенгаген может заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2" в своих территориальных водах.

Об этом премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен заявил на совместной пресс-конференции с украинским премьером Владимиром Гройсманом, сообщает датское издание Altinget.

Закон, позволяющий приостановить сооружение газопровода, был принят в Дании в прошлом году. "Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал датский премьер. По его словам, вопрос строительства "Северного потока - 2" должен выноситься на общеевропейское обсуждение.

"Северный поток - 2" - это не только угроза для Украины, но и новый тип оружия, который будет введен в эксплуатацию в прокси-войне и использован против европейских демократий", - предупредил в свою очередь Гройсман.

Отметим, 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта газопровода. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах. Союз защиты природы Германии (NABU) подал иск о срочном запрете строительства газопровода в Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания: экологи сослались на то, что проект нанесет региону "значительный экологический ущерб". Однако 1 июня суд отклонил иск NABU: в решении говорилось, что вопрос законности строительства газопровода - слишком сложный и не может быть рассмотрен в рамках ускоренной процедуры, а общественный интерес в реализации проекта и надежность поставок энергоносителей играют первостепенную роль.

Разрешения на строительство "Северного потока - 2" из пяти стран, по акваториям которых он должен пройти, выдали Германия, Швеция и Финляндия. В Дании и в самой России необходимые документы еще не оформлены.

В "Газпроме" заявляли, что в случае отказа Дании выдать разрешение будет разработан альтернативный маршрут. По оценкам экспертов, это приведет к резкому удорожанию проекта.

"Северный поток - 2" предполагается запустить к концу 2019 года. Ожидается, что по нему в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа.

Между тем Украина и ряд восточноевропейских стран - членов ЕС выступают против постройки газопровода. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявили, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.

Напомним, в декабре 2015 года председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что проект "Северный поток - 2" противоречит законодательству Евросоюза. Законы ЕС, пояснил Туск, предусматривают сокращение энергозависимости и диверсификацию поставок энергоносителей, а также соответствие всех новых проектов требованиям Третьего энергетического пакета.

Между тем Еврокомиссия указывала, что после постройки "Северного потока - 2" 80 процентов российского газа пойдет по единственному маршруту, а "Газпром" получит контроль сразу над 60 процентами германского газового рынка.