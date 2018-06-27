Названы самые недовольные и счастливые туристы в мире

Опубликован рейтинг самых недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников. Составителем выступил онлайн-сервис Reward Expert.
Самыми недовольными сайт назвал туристов из Испании.
Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты использовали около 3,5 миллионов отзывов о гостиницах, в которых останавливались путешественники. В целом были исследованы отзывы об отелях в 70 странах мира.
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Следом за испанцами в перечне недовольных идут представители Ирландии, Исландии, а также Италии и Болгарии. В ТОП-10 также вошли туристы из Зимбабве, Дании, Турции, Ирана и Литвы.
Что касается самых довольных туристов, то лидировали в списке россияне, сербы и ливанцы.
Далее в перечне идут путешественники из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, Иордании, США и Колумбии.
Отметим, ранее итальянский остров-курорт Капри вслед за Венецией решил ограничить перемещение туристов.