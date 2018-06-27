Дуда пообещал препятствовать возможной перезагрузке отношений с РФ

Антироссийские санкции должны оставаться в силе, а перезагрузка отношения с РФ в данный момент невозможна. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после переговоров с президентом Латвии Раймондом Веджонисом, передает РАР.

"Мы абсолютно не сторонники изоляции России, мы не выступаем за закрытие России", - заверил президент.

При этом Дуда подчеркнул, что "по понятным причинам", в том числе из-за оккупации Россией украинских земель и ее "агрессивного, провокационного поведения" он выступает против повышения уровня диалога с Россией.

"Мы считаем, что он должен оставаться на одном уровне, и мы также считаем, что санкции должны сохраняться, и мы, безусловно, будем против любых действий, которые приведут к перезагрузке отношений с Россией", - сказал Дуда.

Ранее в Италии премьер-министр Джузеппе Конте выступил за пересмотр системы европейских санкций против России.