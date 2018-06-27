Климкин увидел позитив в поражении сборной Германии на Чемпионате мира

Немецкие политики больше не будут ездить на футбольный турнир в РФ

Благодаря вылету сборной Германии из Чемпионата мира немецкие политики больше не посетят футбольный турнир в РФ. Об этом глава МИД Павел Климкин написал в Twitter.

Еду из Копенгагена в Дублин. В новостях прочитал о проигрыше сборной ФРГ. У нас будут новые чемпионы мира. Но по меньшей мере никто из немецких политиков больше не посетит чемпионат мира по футболу в РФ. Желаю Бундестим новых побед в других турнирах за пределами РФ. Что-то им там не везет", - написал министр.

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Напомним, сборная Германии проиграла сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и не вышла из своей группы, заняв четвертое место на чемпионате мира-2018. С 1954 года Германия неизменно выходила в плей-офф.