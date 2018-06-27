Стало известно, когда можно будет поменять мобильного оператора без смены номера

Услуга по переносу номеров телефона в Украине, которая позволит изменять мобильного оператора с сохранением номера, начнет работать в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере связи и информатизации совместно с операторами мобильной связи (НКРСИ).

"В июне 2018 года Национальной комиссией, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере связи и информатизации, было организовано и проведено совещание при участии главы Украинской ассоциации операторов связи "Телас", уполномоченных представителей операторов подвижной (мобильной) связи и государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", - говорится в сообщении.

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Во время совещания был утвержден ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров. Согласно утвержденному графику, услуга должна заработать с 1 мая 2019 года.

Напомним, мобильные операторы Lifecell и Vodafone объявили о расширении 4G-сети с помощью частоты в 1800 МГц с 1 июля.