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Главная » Мир » Организация по запрещению химического оружия теперь может называть виновных в химатаках
Организация по запрещению химического оружия теперь может называть виновных в химатаках
Фото: Ideologs.com

Организация по запрещению химического оружия теперь может называть виновных в химатаках

России такое решение не понравилось 

28.06.18 28
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Участники специальной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержали проект резолюции Великобритании о расширении полномочий организации в вопросе присвоения ответственности за использование химоружия. Об этом сообщает Интерфакс.

За соответствующее решение проголосовали 82 страны. Против выступили 24.

Лондон предложил наделить ОЗХО правом не просто определять факт применения запрещенных химических веществ, но и проводить расследование и указывать на виновных.

Расширение мандата ОЗХО сразу же раскритиковали в России. Постпред РФ в организации Александр Шульгин заявил, что решение якобы было принято под давлением Запада.

"Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывая беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили", - заявил он.

По его словам, что вопрос об ответственности за применение химического оружия должен решаться только в рамках Совета безопасности ООН, а инициаторы расширения мандата ОЗХО хотят обойти вето России в Совбезе.

Эксперты ОЗХО несколько раз подтверждали применения химического оружия во время войны Сирии. На Западе обвиняют в этом правящий режим Башара Асада. Россия, которая поддерживает Асада, отвергает эти обвинения и обвиняет его противников в провокациях.

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