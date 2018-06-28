Американский штат Огайо признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.
Губернатор штата Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию.
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Таким образом, Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе, Миссури и Огайо.
Ранее в США губернатор штата Иллинойс провозгласил 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине.