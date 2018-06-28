Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезд из страны, - СМИ

Власти Туркменистана ввели запрет на выезд из страны для граждан моложе 40 лет. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на жителей города Дашогуз.

В миграционной службе дашогузцам якобы сообщили, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет.

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет", - рассказал 36-летний местный житель.

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Отмечается, что изданию не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию у представителей миграционной службы Туркменистана.

Напомним, Италия представила лидерам Европейского Союза разработанную "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Она включает 10 пунктов, направленных на регулирование потоков беженцев.