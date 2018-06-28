Конкурс на 100 тыс. долларов: компания Blue Frontiers ищет страну, которая разрешит построить "плавучие острова"

Награду обещают выплатить человеку, который убедит свое правительство согласиться на предложение

Компания Blue Frontiers, которая собирается строить плавучие искусственные острова, предложила награду в 100 тыс. долларов человеку, который сможет убедить правительство своей страны построить такой остров в своих водах. Об этом пишет The Guardian.

Ранее компания планировала построить пилотный остров во Французской Полинезии. Однако под давлением протестов и оппозиции правительство территории отказалось от этой идеи.

После этого Blue Frontiers запустила глобальный проект по поиску новой принимающей страны.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить "общее письмо-приглашение от государственного чиновника" своей страны, а также отправить фотографии и видео предполагаемого места расположения плавучего острова.

Победитель будет выбран после того, как правительство страны окончательно даст согласие на строительство. После этого ему заплатят 100 тыс. единиц криптовалюты варион, а после завершения строительства еще 100 тыс. долларов.

Заявки на участие в конкурсе уже подали бизнесмены из Вануату, Камбоджи, Мальдив, Вьетнама, Колумбии, Мексики и других.

Blue Frontiers позиционирует плавучие острова как средство борьбы с перенаселением городов и повышением уровня моря. Предполагается, что на таких островах будут построены рестораны, дома, гостиницы, офисы и теплицы. В Blue Frontiers считают, что реализация их идеи принесет принимающей стране 60 млн долларов.

Критики компании утверждают, что такие острова будут обслуживать исключительно привилегированных и богатых и создавать "наихудший апартеид".

Ранее на Балеарских островах Испании, которые являются любимым местом отдыха многих европейцев, за 3,2 млн евро был продан остров Колом - крупнейший из окружающих соседнюю Менорку.