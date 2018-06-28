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Главная » Мир » Конкурс на 100 тыс. долларов: компания Blue Frontiers ищет страну, которая разрешит построить "плавучие острова"

Конкурс на 100 тыс. долларов: компания Blue Frontiers ищет страну, которая разрешит построить "плавучие острова"

Конкурс на 100 тыс. долларов: компания Blue Frontiers ищет страну, которая разрешит построить "плавучие острова"
Концепт плавучих островов / Фото: Blue Frontiers

Награду обещают выплатить человеку, который убедит свое правительство согласиться на предложение

28.06.18 64
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Компания Blue Frontiers, которая собирается строить плавучие искусственные острова, предложила награду в 100 тыс. долларов человеку, который сможет убедить правительство своей страны построить такой остров в своих водах. Об этом пишет The Guardian.

Ранее компания планировала построить пилотный остров во Французской Полинезии. Однако под давлением протестов и оппозиции правительство территории отказалось от этой идеи.

После этого Blue Frontiers запустила глобальный проект по поиску новой принимающей страны.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить "общее письмо-приглашение от государственного чиновника" своей страны, а также отправить фотографии и видео предполагаемого места расположения плавучего острова.

Победитель будет выбран после того, как  правительство страны окончательно даст согласие на строительство. После этого ему заплатят 100 тыс. единиц криптовалюты варион, а после завершения строительства еще 100 тыс. долларов.

Заявки на участие в конкурсе уже подали бизнесмены из Вануату, Камбоджи, Мальдив, Вьетнама, Колумбии, Мексики и других.

Blue Frontiers позиционирует плавучие острова как средство борьбы с перенаселением городов и повышением уровня моря. Предполагается, что на таких островах будут построены рестораны, дома, гостиницы, офисы и теплицы. В Blue Frontiers считают, что реализация их идеи принесет принимающей стране 60 млн долларов.

Критики компании утверждают, что такие острова будут обслуживать исключительно привилегированных и богатых и создавать "наихудший апартеид".

Ранее на Балеарских островах Испании, которые являются любимым местом отдыха многих европейцев, за 3,2 млн евро был продан остров Колом - крупнейший из окружающих соседнюю Менорку.

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