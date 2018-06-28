Москалькова: Сенцов находится в хорошей эмоциональной форме

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в колонии с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Интерфакс.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - отметила она.

Также Москалькова заявила, что Сенцов находится в хорошей эмоциональной форме, передает ТАСС.

"Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма", - сказала Москалькова ТАСС по итогам посещения. Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

Напомним, также сегодня в Лабытнанги, где находится колония, приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова, но ее к Сенцову не пустили.