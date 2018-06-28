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Главная » Мир » В России могут номер мобильного приравнять к паспорту

В России могут номер мобильного приравнять к паспорту

В России могут номер мобильного приравнять к паспорту
Фото: ТАСС

Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине

28.06.18 125
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В России предложили использовать номер мобильного телефона как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными. 

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "Ведомости". 

Отмечается, что рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. В итоге соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" были отправлены на доработку. 

"Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине", - говорится в сообщении. 

Напомним, в России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами.

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