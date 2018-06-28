В России могут номер мобильного приравнять к паспорту

Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине

В России предложили использовать номер мобильного телефона как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "Ведомости".

Отмечается, что рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. В итоге соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" были отправлены на доработку.

"Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине", - говорится в сообщении.

Напомним, в России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами.