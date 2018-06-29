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Главная » Мир » Санкции против России и общая миграционная политика, - Европа заседала всю ночь

Санкции против России и общая миграционная политика, - Европа заседала всю ночь

Санкции против России и общая миграционная политика, - Европа заседала всю ночь
Фото: europeinsight.net

Принятые ранее санкции действуют до 31 июля

29.06.18 42
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После ночных переговоров лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике по приему беженцев и продлении санкций против России.

Об этом  сообщает DW.com.

Глава Европейского совета Дональд Туск подтвердил в Twitter, что договоренность состоялась.

По словам премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, лидеры ЕС пришли к "прорывному" соглашению после того, как заседали всю ночь.

Как стало известно агентству dpa из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Напомним, вице-премьер Италии пожаловался, что в Европе никто не хочет снимать санкции с России. Маттео Сальвини считает санкции вредными и бесполезными.

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