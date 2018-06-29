В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантных войск

В Житомире возле продуктового магазина заместитель командующего ДШВ ВС Украины получил ножевое ранение.

Об этом сообщает Житомир.info.

"В Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области информацию о событии подтвердили.

"Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное, тяжкое телесное повреждение)", - рассказали в полиции.

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Напомним, на днях в магазине Киева мужчину ранили ножом. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.