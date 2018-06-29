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Главная » Мир » Фото В РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины

Фото В РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины

<span class="label red">Фото</span> В РФ уральским выпускникам вручили грамоты с гербом и флагом Украины
Иллюстративное фото

В дирекции школы объяснили, что сейчас школьники приносят грамоты обратно и их заменяют на новые

29.06.18 421
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В средней школе № 22 в Серове Свердловской области (РФ) выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с украинскими гербом и флагом, сообщает  Znak.com.

В самой школе пояснили, что такие грамоты получили только выпускники 11-А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

Фото: Znak.com

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из Сети. Никто не обратил внимания  -  ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины",  -  рассказали в учебном заведении.

В дирекции школы объяснили, что сейчас выпускники приносят грамоты обратно и их заменяют на новые -  российского образца.

Отметим, в Уссурийске (Приморский край, Россия) школьнику выдали грамоту за успехи в учебе, на которой вместо российского изображен украинский герб.

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