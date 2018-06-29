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Главная » Мир » Фото Брат Алексея Навального Олег вышел на свободу после 3,5 лет тюрьмы

Фото Брат Алексея Навального Олег вышел на свободу после 3,5 лет тюрьмы

<span class="label red">Фото</span> Брат Алексея Навального Олег вышел на свободу после 3,5 лет тюрьмы
Олег и Алексей Навальные / Фото: Геннадий Гуляев, "Коммерсантъ"

Возле колонии в Орловской области Олега встречал старший брат и многочисленные журналисты

29.06.18 104
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После 3,5 лет колонии в России вышел на свободу Олег Навальный – брат оппозиционного российского политика Алексея Навального

Об этом сообщает Meduza

"Олег Навальный, приговоренный в конце 2014 года к 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", вышел на свободу", - сообщает издание. 

Возле колонии в Орловской области Олега Навального встречал старший брат и многочисленные журналисты. 

Фото: Андрей Козенко/"Медуза"

В рамках дела "Ив Роше" Олег Навальный обвинялся в том, что занимая руководящий пост в Почте России, убедил компанию заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. Фигурантом дела был и Алексей Навальный, его суд приговорил к условному сроку. 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году постановил, что право обвиняемых по делу "Ив Роше" на справедливое разбирательство было нарушено. Несмотря на решение ЕСПЧ, Верховный суд РФ отказался отменять приговор. 

Олег Навальный неоднократно подавал на условно-досрочное освобождение, но ему отказывали из-за многочисленных взысканий. 

Напомним, Навальный рассказал, как в Москве полиция подготовилась к Чемпионату мира.

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