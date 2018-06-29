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Сербы Косово попросили помощи у Путина

Сербы Косово попросили помощи у Путина
Фото из открытых источников

Президента РФ просят препятствовать признанию независимости Косово на мировом уровне

29.06.18 490
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Сербы Косово обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Полный текст письма, написанного представителями движения сербов Косово и Метохии "Отечество", был обнародован изданием Eadaily.

В тексте письма сербы просят президента РФ препятствовать признанию независимости Косово на мировом уровне.

В частности, сербские власти они называют "излишне сговорчивыми" за то, что на территории Косово были закрыты органы государственной власти, а "система правосудия, полиция, защита гражданского населения отданы сепаратистам".

Кроме того, представители движения уверены, что президент Сербии Александр Вучич ведет подготовку к подписанию мирного договора с "сепаратистами из Приштины", что закрепит "фактическое отделение Косово и Метохии от Сербии".

Именно поэтому косовские сербы просят Путина "не соглашаться", если договор будет подписан, и Белград потребует для Косово места в ООН.

"Пока есть Резолюция 1244, в которой говорится, что Косово и Метохия - это Сербия, она является Сербией", - заявляют представители движения.

"Надеемся, что какая-то будущая власть в Сербии отменит все антиконституционные и антигосударственные договоры, которые подписал действующий режим. А до тех пор Вы - наша единственная надежда на то, что самопровозглашенная республика Косово никогда не будет признана на международном уровне", - говорится в тексте письма.

Отметим, ранее сербская пророссийская партия "Сербская лига" призвала президента России Владимира Путина ввести войска в Косово для "защиты сербов", которую не могут обеспечить международные миротворцы.

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