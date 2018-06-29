В Ираке казнены 12 членов ИГИЛ

Казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков

В Ираке 12 членов ИГИЛ, приговоренных к смерти, казнили.

Об этом со ссылкой на канцелярию премьера Хейдара аль-Абади, сообщает dw.com.

Вердикты приведены в исполнение вскоре после вынесения соответствующего постановления правительства.

Национальность исламистов не уточняется. Их казнь стала ответом на гибель нескольких иракцев от рук боевиков.

Напомним, среду, 27 июня, в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Исламисты распространили видео, в котором потребовали отпустить задержанных ранее сторонниц ИГ в обмен на освобождение заложников. По данным властей, на момент обнародования записи силовики были уже мертвы.

Напомним, в Сирии боевики ИГИЛ убили девять россиян и 26 сирийцев. Некоторые из погибших российских граждан были кадровыми военными.