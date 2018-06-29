В США арестовали 71-летнюю актрису Сьюзан Сарандон

Актрису Сьюзан Сарандон арестовали в столице США во время акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа.
Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает The Guardian.
"Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться", - написала 71-летняя артистка в Twitter, сопроводив пост хештегом "неподчинение женщин".
Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 июня 2018 г.
Ранее Фокус писал, что возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Трампа. Акция, организованная Маршем женщин и Центром народной демократии, была призвана выразить протест против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов. В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации.