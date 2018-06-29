Германия уверяет, что санкции США не затронут "Северный поток-2"

США заверили Германию, что санкции, введенные против России, не скажутся на прокладке трубопроводов из РФ.



Об этом сообщила пресс-секретарь министерства экономики Германии, передает Reuters.

Пресс-секретарь сказала, что Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, однако только в случае прокладки газопровода "Северный поток – 2", соединяющего Россию и Германию.

Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода не будет затронут действием санкций.

Пресс-секретарь не смогла ответить, когда именно были получены новые гарантии.

Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

По утверждению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около $3 млрд.