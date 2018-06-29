Парубий: Строительство "Северного потока-2" будет остановлено

В этом украинскую сторону якобы заверили в США

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подвел итоги официального визита в США.

На своей странице в Facebook он заявил, что строительство "Северного потока-2" будет остановлено.

"После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство "Nord Stream 2" будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написал Парубий.

По его словам, США рассматривают страны Балто-Черноморского региона как щит Европы против российской агрессии. В связи с этим он предложил создать в этом регионе Международный центр противодействия российской угрозе.

В ходе визита в США Парубий встретился со спикером палаты представителей Конгресса Полом Раяном и руководством Госдепа.

Он также призвал американских парламентариев до конца года признать Голодомор геноцидом украинского народа.

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Напомним, Германия уверяет, что санкции США не затронут "Северный поток-2".

Проект "Северный поток" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

По утверждению главы правления "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, "Северный поток-2" никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около $3 млрд.