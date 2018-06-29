Трамп хочет вывести США из Всемирной торговой организации, - СМИ

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам Белого дома о своем желании вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
"Он (угрожал выходом) сотню раз", - сообщил источник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.
Отмечается, что такой шаг привел бы глобальную торговлю к "дикому беспорядку".
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Некоторые помощники пытались объяснить Трампу, что, по их мнению, США преуспевают в ВТО, однако Трамп "остался равнодушен" к их аргументам.
Напомним, возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Дональда Трампа.