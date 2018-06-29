Консул встретился с украинцами, которые "застряли" в Тунисе

С туристами, которые не могут вылететь из Туниса в Украину, встретился консул.

Об этом написал начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич в Твиттер.

"Консул проводит встречу с украинскими туристами в городе Монастир (Тунис). Пытаемся урегулировать ситуацию", - сообщил он.

Ранее стало известно, что около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе. Часть туристов остаются в аэропорту, остальных разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению украинцев домой.

Напомним, МИД Украины работает над возвращением украинских туристов из Туниса домой.