При кораблекрушении у берегов Ливии пропали без вести больше ста мигрантов

Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья.
Об этом сообщает Washington Post.
По имеющимся сведениям, крушение произошло восточнее ливийской столицы - Триполи. Сотрудники береговой охраны спасли лишь 14 человек.
Предполагается, что около 100 человек, которые числятся пропавшими без вести, могли погибнуть.
Спасательно-поисковая операция в водах Средиземного моря продолжается.
Напомним, возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Дональда Трампа.
Акция, организованная Маршем женщин и Центром народной демократии, была призвана выразить протест против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов.