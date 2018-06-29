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Главная » Мир » При кораблекрушении у берегов Ливии пропали без вести больше ста мигрантов

При кораблекрушении у берегов Ливии пропали без вести больше ста мигрантов

При кораблекрушении у берегов Ливии пропали без вести больше ста мигрантов
Фото с сайта ria.ru

Спасли только 14 человек

29.06.18 28
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Около 100 мигрантов могли погибнуть после того, как их лодка перевернулась вблизи ливийского побережья.

Об этом сообщает Washington Post.

По имеющимся сведениям, крушение произошло восточнее ливийской столицы - Триполи. Сотрудники береговой охраны спасли лишь 14 человек.

Предполагается, что около 100 человек, которые числятся пропавшими без вести, могли погибнуть.

Спасательно-поисковая операция в водах Средиземного моря продолжается.

Напомним, возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Дональда Трампа.

Акция, организованная Маршем женщин и Центром народной демократии, была призвана выразить протест против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов.

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