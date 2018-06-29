Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Газпром подает новый иск против Нафтогаза

Газпром подает новый иск против Нафтогаза

Газпром подает новый иск против Нафтогаза
Фото: gaz-system.pl

Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита газа

29.06.18 56
000

Глава правления российского газового монополиста Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и начнет формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии Газпрома и Нафтогаза в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил оставить в силе свой приказ от 13 июня о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между Газпромом и Нафтогазом.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Газпром заявил о новом успехе в суде с Нафтогазом. В Украине - опровергаютВсех участников погрома табора ромов во Львове отправили под арестАпелляционный суд выпустил догхантера Святогора из СИЗО
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4162
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58252
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5862
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7858
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22203
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12498
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2761
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18848
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3774
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8662
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 3500 / 4069
  2. Скандальную Зайцеву заметили с подругами на улице в Харькове 3082 / 3410
  3. В Британии археологи откопали "руку бога" 2775 / 3811
  4. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 2448 / 2528
  5. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 2189 / 4428
  6. Зеленский сделал Вакарчуку предложение 1143 / 1272
  7. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 1031 / 1100
  8. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 1011 / 1160
  9. Россия задумала в Крыму новую "стройку века" 988 / 1135
  10. Uber вчерашнего дня. Как украинский рынок внёс коррективы в работу высокотехнологичной компании 868 / 939
  1. В США предложили сделать Пуэрто-Рико 51-м американским штатом 13 / 4069
  2. Супрун призывает пациентов больниц требовать от врачей бесплатные лекарства 11 / 1100
  3. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 8 / 2528
  4. Азовский рубеж. Чем Украина может ответить России на возможное вторжение с моря 7 / 4428
  5. На Земле оказалось в полтора раза больше рек, чем считали ученые 7 / 982
  6. Порошенко хочет внести изменения в Конституцию 6 / 462
  7. В оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг 5 / 1160
  8. Из аннексированного Крыма незаконно выселили не менее 2425 человек, - правозащитник 5 / 215
  9. Сенцов смотрит телевизор, пишет сценарий, - омбудсмен РФ 5 / 726
  10. Зеленский сделал Вакарчуку предложение 5 / 1272
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.