Газпром подает новый иск против Нафтогаза

Глава правления российского газового монополиста Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и начнет формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с Газпрома 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Миллера, данное решение было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон". Глава правления также упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

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Он также подчеркнул, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии Газпрома и Нафтогаза в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа в Швеции решил оставить в силе свой приказ от 13 июня о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между Газпромом и Нафтогазом.