Строительство "Северного потока-2" усилит зависимость Европы от РФ, - США

США выступают настойчиво против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока".



Об этом говорится в сообщении Госдепа США.



Отмечается, что строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов РФ.

"На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме этого, американцы раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.