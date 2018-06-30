Меркель договорилась с 14 странами ЕС о возврате мигрантов

Ускорить процедуру возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию, согласились 14 стран ЕС.



Об этом в субботу, 30 июня, сообщает dpa со ссылкой на обращение Ангелы Меркель к партнерам по коалиции.



"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.



В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

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Отмечается, что документ состоит из восьми страниц.



Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах".



Для нее эти договоренности важны ради сохранения ее правительства.

Напомним, Италия считает, что Европе необходимо менять миграционную политику. Страна представит свое собственное видение новых правил предоставления убежища и иммиграции до конца года.