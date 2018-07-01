На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира

На прошлой неделе не стало сразу двух знаменитостей из мира животных. 21 июня в Калифорнии во сне умерла 46-летняя горилла Коко, которая знала язык жестов и понимала английский. А 19 июня в зоопарке австралийского Перта из-за болезней усыпили самого старого суматранского орангутанга Пуан, которой было 62 года. По этому случаю Фокус рассказывает о пяти ещё живых долгожителях животного мира

Черепаха Джонатан. 186 лет

Джонатан принадлежит к виду исполинских черепах, продолжительность жизни которых достигает 250 лет. Это животное нашли на Сейшелах уже взрослым, 50-летней особью, и перевезли на остров Святой Елены в Южной Атлантике в 1882 году. С тех пор Джонатан живёт там на территории губернаторского поместья, оставаясь местной достопримечательностью. Изображение этой черепахи есть на реверсе пятипенсовых монет, которые ходят на Святой Елене. С возрастом Джонатан утратил нюх и зрение (из-за катаракты), у него специальная диета, однако слышит он чрезвычайно хорошо и не имеет проблем с либидо.

Альбатрос Мудрость. 67 лет

Мудрость, или Wisdom, — тёмноспинный альбатрос живёт на атолле Мидуэй на Гавайях. Птицы этого вида, имеющего охранный статус, являются долгожителями, однако редко живут дольше 50 лет. Поэтому учёные постоянно наблюдают за Мудростью, которая смогла избежать типичных для морских птиц опасностей — она не попадала в рыбацкие сети, не ела океанический пластик. В январе этого года Мудрость снесла яйцо, что для такого взрослого альбатроса редкость. За всю долгую жизнь она вырастила более 30 птенцов, пережила нескольких партнёров и налетала более 3 млн км.

Суматранский орангутанг Инджи. 58 лет

Инджи принадлежит к исчезающему виду животных и живёт в зоопарке Орегона, США. Сейчас в Штатах торговля редкими видами запрещена, однако в 1960-х была легальной. В 1960 году какой-то американец купил эту обезьяну на Суматре, год подержал её дома и отдал в зоопарк. Средняя длительность жизни этого вида животных — 50 лет, однако Инджи до сих пор жива и чувствует себя хорошо. Как рассказывает смотритель зоопарка Асаба Мукоби, ей стало немного труднее двигаться, но в целом Инджи в хорошей форме и ничего серьёзнее аспирина не принимает.

Панды Шуан-Шуан и Син-Син. 31 год и 28 лет

Обычно панды плохо размножаются и недолго живут в неволе, в среднем 22 года. Однако эта пара из мексиканского зоопарка Чапультепек поставила сразу два рекорда. Шуан-Шуан и Син-Син — старейшие панды, которые живут вне Китая, кроме того, они родились в зоопарке и смогли прожить дольше положенного. Для панд разработали специальную диету и комплекс упражнений. Кроме того, каждое утро их осматривают медики. .

Жираф Дениза. 28,5 лет

В природе жирафы живут до 25 лет, а в неволе до 28. Дениза, обитательница сафари-парка в Рамат Гане, уже перешла этот рубеж и является долгожителем. В возрасте двух лет её привезли из Голландии в Израиль — зоопарки практикуют обмен детёнышами животных, чтобы избежать близкородственного размножения. Дениза стала достопримечательностью сафари-парка благодаря не только возрасту, но и необычной для зоопарковых жирафов плодовитости, так как родила уже 11 малышей.