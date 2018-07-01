Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира
На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира
Горилла Коко / Фото: The Gorilla Foundation

На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира

На прошлой неделе не стало сразу двух знаменитостей из мира животных. 21 июня в Калифорнии во сне умерла 46-летняя горилла Коко, которая знала язык жестов и понимала английский. А 19 июня в зоопарке австралийского Перта из-за болезней усыпили самого старого суматранского орангутанга Пуан, которой было 62 года. По этому случаю Фокус рассказывает о пяти ещё живых долгожителях животного мира

01.07.18 729
200

Черепаха Джонатан. 186 лет

Джонатан принадлежит к виду исполинских черепах, продолжительность жизни которых достигает 250 лет. Это животное нашли на Сейшелах уже взрослым, 50-летней особью, и перевезли на остров Святой Елены в Южной Атлантике в 1882 году. С тех пор Джонатан живёт там на территории губернаторского поместья, оставаясь местной достопримечательностью. Изображение этой черепахи есть на реверсе пятипенсовых монет, которые ходят на Святой Елене. С возрастом Джонатан утратил нюх и зрение (из-за катаракты), у него специальная диета, однако слышит он чрезвычайно хорошо и не имеет проблем с либидо.

Альбатрос Мудрость. 67 лет

Мудрость, или Wisdom, — тёмноспинный альбатрос живёт на атолле Мидуэй на Гавайях. Птицы этого вида, имеющего охранный статус, являются долгожителями, однако редко живут дольше 50 лет. Поэтому учёные постоянно наблюдают за Мудростью, которая смогла избежать типичных для морских птиц опасностей — она не попадала в рыбацкие сети, не ела океанический пластик. В январе этого года Мудрость снесла яйцо, что для такого взрослого альбатроса редкость. За всю долгую жизнь она вырастила более 30 птенцов, пережила нескольких партнёров и налетала более 3 млн км.

Суматранский орангутанг Инджи. 58 лет

Инджи принадлежит к исчезающему виду животных и живёт в зоопарке Орегона, США. Сейчас в Штатах торговля редкими видами запрещена, однако в 1960-х была легальной. В 1960 году какой-то американец купил эту обезьяну на Суматре, год подержал её дома и отдал в зоопарк. Средняя длительность жизни этого вида животных — 50 лет, однако Инджи до сих пор жива и чувствует себя хорошо. Как рассказывает смотритель зоопарка Асаба Мукоби, ей стало немного труднее двигаться, но в целом Инджи в хорошей форме и ничего серьёзнее аспирина не принимает.

Панды Шуан-Шуан и Син-Син. 31 год и 28 лет

Обычно панды плохо размножаются и недолго живут в неволе, в среднем 22 года. Однако эта пара из мексиканского зоопарка Чапультепек поставила сразу два рекорда. Шуан-Шуан и Син-Син — старейшие панды, которые живут вне Китая, кроме того, они родились в зоопарке и смогли прожить дольше положенного. Для панд разработали специальную диету и комплекс упражнений. Кроме того, каждое утро их осматривают медики. .

Жираф Дениза. 28,5 лет

В природе жирафы живут до 25 лет, а в неволе до 28. Дениза, обитательница сафари-парка в Рамат Гане, уже перешла этот рубеж и является долгожителем. В возрасте двух лет её привезли из Голландии в Израиль — зоопарки практикуют обмен детёнышами животных, чтобы избежать близкородственного размножения. Дениза стала достопримечательностью сафари-парка благодаря не только возрасту, но и необычной для зоопарковых жирафов плодовитости, так как родила уже 11 малышей.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Днепре состоялся фестиваль домашних животныхАпелляционный суд выпустил догхантера Святогора из СИЗОПоявлялись отовсюду: британская полиция в доме пожилой пары обнаружила 82 чихуахуа
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4241
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58311
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5975
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8019
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22353
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 12688
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2922
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18973
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3834
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8752
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 6854 / 9472
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 2703 / 3058
  3. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1431 / 1593
  4. В ночном небе над Киевом сверкали необычные молнии 1380 / 1591
  5. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 1299 / 1491
  6. В США арестовали 71-летнюю актрису Сьюзан Сарандон 886 / 1592
  7. Россия задумала в Крыму новую "стройку века" 797 / 2091
  8. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 778 / 905
  9. Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским" 729 / 836
  10. Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ 663 / 781
  1. Никому не верь. Лучшие сериалы июня 15 / 9472
  2. Экстремально нормально. Украинцам пора привыкать к резким переменам погоды и волнам жары 11 / 3058
  3. Революция в кармане. Как смартфоны изменили общество 4 / 684
  4. Клых находится в психбольнице в Магнитогорске, - правозащитница 4 / 496
  5. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 4 / 505
  6. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3 / 4241
  7. Трамп ответил на вопрос, будет ли признавать Крым "российским" 3 / 836
  8. НБУ вводит плату за выдачу разменных монет 3 / 905
  9. Синоптики обещают украинцам до +41 градуса в июле 3 / 1491
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.