Газпром проиграл в Стокгольме спор с Польшей о цене на газ

Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор польского газового монополиста PGNiG против российского Газпрома, вынес предварительное решение о том, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках Ямальского контракта.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы польской компании.



"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения Газпрома, направленные на поддержку существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петр Возняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Лондона разрешил заморозить активы Газпрома

Отмечается, что многие годы Газпром отвергал возможность изменения цен на газ для Польши. Соответственно, цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.



Как пишет Reuters, новые цены должны применяться ретроспективно с 1 ноября 2014 года, когда PGNiG попросил пересмотреть цены. Это решение не исключает соглашения PGNiG с Газпромом относительно ценообразования.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.



В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.



Недавно глава правления российского газового монополиста Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и начнет формирование трибунала Стокгольмского арбитража.