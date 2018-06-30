В Кишиневе застрелили сына экс-посла Молдовы в РФ

В одной из молдавских квартир произошла ссора между двумя молодыми людьми

В Кишиневе застрелили сына известного политолога, экс-посла Молдовы в РФ, депутата первого молдавского парламента Анатолия Цэрану.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на начальника Генерального Инспектората полиции.



Сообщается, что в одной из молдавских квартир произошла ссора между двумя молодыми людьми.



В итоге 32-летний хозяин квартиры трижды выстрелил в 30-летнего гостя, который погиб на месте. Им оказался Теодор Цэрану - сын Анатолия Цэрану.

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Отмечается, что стрелявший человек задержан на 72 часа. Проводится следствие, прокуроры обратились в суд с требованием о предварительном аресте на 30 суток.



В ходе обыска в квартире подозреваемого нашли четыре вида оружия и боеприпасы.



Хозяин квартиры владел оружием на законных основаниях. Оно было зарегистрировано на его имя.

Отметим, ранее молдавский суд признал бывшего депутата парламента Юрия Болбочану виновным в госизмене, шпионаже в пользу России и приговорил его к 14 годам тюремного заключения.