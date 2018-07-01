Трамп: Иммиграционные законы США - "самые глупые в мире"

Американский президент считает, что задержанных в США нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину

Президент США Дональд Трамп назвал американские законы, касающиеся иммиграции, "самыми глупыми в мире".

Об этом Трамп написал в Twitter.

По мнению американского президента, задержанных в США нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину, а не начинать легальные процедуры, которые длятся годами.

"Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы маневрирования в законодательном поле. Наши законы самые тупые в мире", - убежден президент США Трамп.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

Американский лидер утверждает, что республиканцы якобы выступают за охрану границ и борьбу с преступностью, тогда как демократы хотят сохранить открытые границы и связанную с этим преступность.

Напомним, власти США хотели размещать детей мигрантов на военных базах.