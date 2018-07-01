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Главная » Мир » Трамп: Иммиграционные законы США - "самые глупые в мире"

Трамп: Иммиграционные законы США - "самые глупые в мире"

Трамп: Иммиграционные законы США - "самые глупые в мире"
Дональд Трамп / Фото с сайта podrobnosti.ua

Американский президент считает, что задержанных в США нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину

01.07.18 181
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Президент США Дональд Трамп назвал американские законы, касающиеся иммиграции, "самыми глупыми в мире". 

Об этом Трамп написал в Twitter

По мнению американского президента, задержанных в США нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину, а не начинать легальные процедуры, которые длятся годами. 

"Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы маневрирования в законодательном поле. Наши законы самые тупые в мире", - убежден президент США Трамп. 

Американский лидер утверждает, что республиканцы якобы выступают за охрану границ и борьбу с преступностью, тогда как демократы хотят сохранить открытые границы и связанную с этим преступность. 

Напомним, власти США хотели размещать детей мигрантов на военных базах.

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