Польша вслед за Чехией и Венгрией опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам

В воскресенье, 1 июля, в Германии ожидается официальное заявление по разрешению политического кризиса вокруг миграционной проблемы

Вслед за Венгрией польское руководство также сообщило, что не подписало соглашение с Германией об ускоренной высылке беженцев.

"Нет никаких новых соглашений, которые касались бы приема просителей убежища от стран-членов ЕС", - заявил представитель польского МИД в субботу, 30 июня, передает dw.com.

Ранее официальный представитель правительства Венгрии заявил, что "подобного соглашения достигнуто не было".

Как сообщают СМИ, кабинет министров Чехии также не дал согласие на план канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как сообщает Reuters, Польша, Чехия и Венгрия вместе с 11 другими странами указаны в документе, в котором подводятся итоги переговоров в Брюсселе по проблеме мигрантов.

Так, к Испании и Греции, ранее уже согласившимся с планом Меркель, присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция. В документе речь идет об ускорении высылки мигрантов, чьи истории подпадают под действие Дублинского соглашения.

В воскресенье, 1 июля, в Германии ожидается официальное заявление по разрешению политического кризиса вокруг миграционной проблемы.

Напомним, 29 июня канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с 14 странами ЕС соглашение об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. По сообщениям немецких СМИ, Берлин якобы согласовал итоговый документ с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.