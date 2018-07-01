В воскресенье, 1 июля, во Франции из тюрьмы на вертолете сбежал известный грабитель-рецидивист Редуан Фаид. Об этом сообщает Le Parisien.

46-летный преступник отбывал срок в тюрьме в городе Рео в 45 километрах от Парижа. Фаид находился в "семейном блоке", где находятся камеры для продолжительных встреч: там заключенные могут видеться с близкими без постоянного надзора. В это время в соседнем внутреннем дворе, единственном на территории тюрьмы, где не натянута специальная "антивертолетная сетка", приземлился вертолет с его сообщниками.

Трое вооруженных автоматами мужчин освободили Фаида и вместе с ним улетели из тюрьмы. Во время побега никто не пострадал.

Позже вертолет обнаружили в муниципалитете Гонесс, также неподалеку от Парижа. Оттуда злоумышленники уехали на машине, воздушное судно перед этим они подожгли изнутри. Отмечается, что вертолет был зарегистрирован в Бельгии, а его пилота взяли в заложники и заставили принять участие в побеге.

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Фаид — один из самых известных преступников Франции. Он сын иммигранта, выходца из Алжира. Мужчина еще в 1990-х годах возглавлял банду, занимавшуюся вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998-м, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 лет вышел досрочно. В тюрьму он вернулся за нарушение условий освобождения.

В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за неудавшееся ограбление 2010 года, при котором погиб полицейский. Как отмечается, в 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда он вщял в заложники четырех охранников и подорвал ворота. Его задержали через полтора месяца. В нынешней тюрьме его держали в изоляторе, но без специальных мер охраны.

Фото: LP/J.-N. Guillo

Напомним, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник.